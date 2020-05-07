Собянин сравнил число госпитализированных и выписанных людей с COVID-19

https://static.news.ru/photo/b8f5aa42-9042-11ea-bebf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Количество выписанных из столичных больниц пациентов, переболевших коронавирусом, превысило за сутки число госпитализированных людей с таким диагнозом, заявил мэр города Сергей Собянин.

По его словам, уровень динамики госпитализации в Москве оценивается как стабильный.

Сегодня выписано пациентов больше, чем госпитализировано, это хорошая история, — отметил он.

При этом мэр подчеркнул, что пандемия, к сожалению, продолжает развиваться и поэтому необходимо готовиться к разным сценариям.

Собянин добавил, что власти осознают риск ослабления ограничений для ряда производств, которое может привести одновременно и к росту заболеваемости, и к увеличению числа госпитализаций, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее мэр столицы заявил, что первые майские праздники могут оказать положительное влияние на снижение числа заражений коронавирусом в столице. Москвичи довольно сознательно подошли к соблюдению режима самоизоляции и социального дистанцирования.