Собянин спрогнозировал ситуацию с COVID в Москве

В ближайшее время ситуация с коронавирусом в Москве будет оставаться сложной, оснований для оптимизма нет. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, передаёт РИА Новости.

На мой взгляд, ситуация будет сложной. В общем, пока не то что расслабляться, но и каких-то оптимистических прогнозов делать не приходится, — заявил градоначальник.

Он отметил, что с начала года и до недавнего времени ситуация была спокойной и стабильной. Однако в последние две недели рост заболеваемости стал взрывным.

Только за неделю столица установила рекорд по выявляемости — 53 тысячи случаев. Кроме того, к максимуму приближается показатель по госпитализации, который составляет 12 тысяч пациентов за неделю.

Ранее сообщалось, что Москва обновила антирекорд по числу умерших от коронавируса за сутки, который держался с января — 88 человек. В столице выявлено 6 534 новых случаев заражения за последние 24 часа. Рекордный суточный прирост был зафиксирован 19 июня — 9120 случаев.

Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк заявил, что Москва так и будет «прыгать от локдауна к локдауну», пока не сформируется коллективный иммунитет.