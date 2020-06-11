Собянин сообщил о снижении связанных с эпидемией показателей в Москве

https://static.news.ru/photo/82595988-abfa-11ea-8d88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Мишин/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

С 7 мая на территории Москвы начали снижаться показатели, связанные с эпидемией коронавирусной инфекции нового типа. Об этом 11 июня сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Глава города подчеркнул, что в том числе, начиная с указанной даты, в Москве снижаются показатели по числу новых выявленных случаев заражения. Также в столице с 7 мая стабильно становится всё меньше подозрительных случаев ОРВИ с последующим получением положительного результата теста на COVID-19.

Кроме того, идёт на снижение количество госпитализаций и смертей. Все эти показатели стабильно уже большее месяца дают позитивную картину. С момента пика заболеваемости число новых случаев сократилось в три-четыре раза, — заявил Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Как ранее писал NEWS.ru, выход из ограничительных мер в столице займётоколо двух месяцев, заявил мэр Москвы. По его словам, коронавирусную инфекцию, как и другой вирус, невозможно победить на 100%.