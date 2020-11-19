Собянин сообщил о скорой победе над COVID-19

https://static.news.ru/photo/f751b8be-2afa-11eb-a876-fa163e074e61_660.jpg Сергей Собянин Фото: Сергей Собянин/vk.com

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что победа над пандемией коронавируса близка. По его словам, в настоящее время важно обеспечить своевременную диагностику людей.

Столичный градоначальник считает, что после победы над смертоносной инфекцией для москвичей «снова станут важными» такие вещи, как возможность пройти обследование около дома и комфортный приём у врача.

Московские поликлиники — лучшие в стране. В них работают опытные и преданные своему делу врачи и медицинские сестры, которые сегодня — в дни пандемии коронавируса — совершают настоящий профессиональный подвиг, — говорится в сообщении Собянина в его блоге.

Мэр Москвы подчеркнул, что в городе решили не останавливать программу комплексной реконструкции поликлиник, которая касается 135 зданий.

Ранее NEWS.ru сообщал, что московские медики за неделю с 9 по 15 ноября выявили 41 тысячу случаев заражения коронавирусом. Это в 1,5 раза больше, чем в начале октября, рассказал в своём блоге глава мегаполиса Сергей Собянин. Он отметил, что стабилизировалась заболеваемость в основной группе риска, среди граждан старше 65 лет — 5–6 тысяч случаев COVID-19 в неделю.