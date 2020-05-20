Собянин сообщил о причинах высокого уровня смертности в Москве

https://static.news.ru/photo/4ae94d36-9a85-11ea-a502-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичная система здравоохранения испытывает на себе серьёзную нагрузку из-за накапливающегося объёма заражённых коронавирусом в стационарах и реанимациях. Этот фактор также генерирует высокий уровень смертности в городе, сообщил на совещании координационного совета по борьбе с COVID-19 мэр Москвы Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что столичные доктора борются за жизнь каждого поступающего в больницы заражённого. Тяжелобольные граждане, отметил Собянин, могут провести в реанимациях и стационарах по две или три недели. Это накапливающийся объём пациентов создаёт нагрузку на систему здравоохранения и генерирует высокий уровень смертности.

В мае летальных случаев зафиксировано больше, чем в апреле. Мы волну апрельскую и начала мая видим сегодня уже в виде тяжелобольных людей, которые находятся в сложной ситуации. Это естественный процесс, — цитирует Собянина РИА Новости.

За прошедшие сутки в России выявили ещё 8764 заражённых коронавирусом нового типа. Наибольшее число случаев заболевания зафиксировано в Москве — 2699.

Как ранее писал NEWS.ru, примерно тысяча заражённых коронавирусом, тяжело переносящих болезнь, поступают за сутки в московские больницы, заявил мэр города.