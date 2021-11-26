Собянин сообщил о невозможности продлить некоторые линии метро

Продлевать линии столичного метрополитена в Подмосковье не всегда технически правильно и возможно, поэтому приоритет будет отдан Московским центральным диаметрам (МЦД), сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, передаёт РИА Новости. Он напомнил, что МЦД является частью московского метрополитена, пересадка с этих маршрутов в метро бесплатная.

Мэр отметил, что власти строят много станций метро с выходом за МКАД. В частности, это направления в Некрасовку, Рублёво-Архангельское и Котельники. Однако, по словам градоначальника, продление подземки в Подмосковье возможно не во всех случаях.

Присоединять к действующим линиям метрополитена Москвы ещё длинные «хвосты» тоже технологически невозможно и не всегда правильно. Но наземное метро — это приоритет, которым мы занимаемся вместе с правительством Московской области. Тем более что если раньше оно существовало само по себе, то сегодня существует в системе Московского метрополитена, — сказал Собянин.

По словам столичного мэра, с центральных диаметров можно бесплатно пересесть в подземку, а на самих МЦД действует комфортный тариф.

В июле правительство Москвы утвердило названия строящейся линии Московского метрополитена и девяти станций на ней. Ветке, которая протянется от станции МЦК «Крымская» до города Троицка, дали название Троицкая (в проекте она называлась «Коммунарская»). Всего на этой линии будет 17 станций, а её длина составит 40 километров.