Собянин сообщил, когда жители Москвы смогут привиться от COVID-19

https://static.news.ru/photo/4a54d7b0-3f84-11eb-a4ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вакцинация от коронавируса станет доступной для всех жителей столицы в ближайшие недели, сообщил мэр города Сергей Собянин.

По его словам, список групп населения, которые могут сделать прививку, будет расширяться по мере поступления новых партий препарата.

Очень надеюсь, что в течение ближайших недель вакцинация станет доступной для всех жителей Москвы, — сказал он во время ежегодного отчёта в Мосгордуме.

Собянин напомнил, что сейчас пройти вакцинацию от коронавируса могут работники сферы здравоохранения, образования, торговли, городских социальных служб и культуры.

Столичный мэр также уточнил, что на закупку первых партий вакцины выделено экстренное финансирование из резервного фонда, а в бюджете 2021 года на данные цели предусмотрены целевые средства в размере 10 млрд рублей.

Как писал NEWS.ru, российская биотехнологическая компания Biocad 16 декабря приступила к поставкам вакцины «Спутник V» от COVID-19 для проведения масштабной вакцинации на территории России.

15 декабря министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что вакцину от коронавируса доставили во все регионы России, все субъекты приступили к вакцинации людей. По его словам, во всех субъектах развёрнуты 89 медицинских организаций, которые принимают оптовые партии препарата для распределения. Сейчас правительство получило логистические паспорта готовности к вакцинации во всех регионах.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Кроме того, в центре «Вектор» начата работа ещё над тремя препаратами: на основе вируса гриппа A, вируса везикулярного стоматита и вируса кори.