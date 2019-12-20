https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Столичный градоначальник Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибшего сотрудника Федеральной службы безопасности. Он стал жертвой перестрелки 19 декабря у здания ФСБ.

Во вчерашней стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ. Соболезную его родным и близким. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, — написал мэр Москвы на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

Во вчерашней стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ. Соболезную его родным и близким. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Спасибо бойцам ФСБ, которые оперативно ликвидировали преступника. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) December 20, 2019

Чиновник также поблагодарил представителей ведомства за оперативную ликвидацию злоумышленника. Стрельба у здания ФСБ на Лубянке началась вечером 19 декабря. Один сотрудник ведомства погиб, четверо пострадали, ранения получил также один гражданский.

По предварительным данным, перестрелку в центре Москвы устроил Евгений Фатихович Манюров, индивидуальный предприниматель из Подольска. Он специализировался на консультациях в области права.

Его мать вспомнила о странном поведении сына. Женщина рассказала, что мужчина в последнее время был безработным и всё время общался по телефону с арабами, однако о чём была их беседа, она не знала, поскольку он говорил с ними на английском.

Ранее тренер стрелкового клуба, где занимался Манюров, рассказал об одной странности. По словам Олега Соловича, их клиент занимался всего три месяца и во время тренировок всегда был облачён в чёрный плащ с капюшоном. На замечания тренеров снять одежду он не реагировал, писал NEWS.ru.