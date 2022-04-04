Собянин рассказал о ситуации с ковидом в Москве

На сегодняшний день ситуация с коронавирусом в столице остаётся достаточно благополучной. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. При этом градоначальник отметил, что несмотря на стабильную эпидемиологическую обстановку, врачи рекомендуют не отказываться от прививки.

Хотя сегодня ситуация с ковидом остаётся достаточно благополучной, врачи рекомендуют не отказываться от вакцинации, — сказал Собянин.

Он отметил, что столичные власти приняли решение продлить программу стимулирования вакцинации от COVID-19 ещё на три месяца. Сделавшие прививку пожилые граждане смогут получить подарочные наборы или денежную компенсацию.

3 апреля с коронавирусом в России был госпитализирован 1981 человек. По сравнению с данными за 2 апреля этот показатель снизился на 45,1%, тогда в больницы попали 3605 россиян. Об этом сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с COVID. За сутки было выявлено менее 17 тысяч новых случаев заболевания.