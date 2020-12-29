Собянин: система здравоохранения Москвы работает напряжённо, но стабильно

https://static.news.ru/photo/47537b00-49bd-11eb-8c8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Все звенья системы столичного здравоохранения работают сложно, напряжённо, но стабильно. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник напомнил, что в Москве были подготовлены мощные резервные госпитали, оснащённые самым современным оборудованием, а также был сделан запас СИЗов и лекарств. По его словам, сейчас все звенья работают стабильно: и скорая помощь, и поликлиники. и стационары.

Если бы хотя бы одно из этих звеньев не работало, вся бы система развалилась, не стали бы справляться с потоком больных. На сегодня каждый на своём месте справляется, — сказал Собянин в эфире Первого канала.

Ранее Собянин сравнил работу городских служб с «военной мобилизацией», целью которой является спасение жизней и здоровья москвичей.

Каждые 24 часа в столичные больницы госпитализируют около двух тысяч человек с коронавирусной инфекцией, заявил Собянин. Он подчеркнул, что побито два негативных рекорда: по числу вновь выявленных заболевших — более восьми тысяч — и по числу госпитализаций в сутки, писал NEWS.ru.

Москва остаётся лидером по числу заражённых коронавирусом в стране. По последним данным, столичные врачи за прошедшие сутки зафиксировали 5641 новый случай COVID-19. Общее количество заболевших в городе с начала пандемии достигло 798 098. Жертвами вируса за минувшие 24 часа стали 75 пациентов. Всего зарегистрировано 11 064 летальных исхода. Количество выздоровевших увеличилось на 5626 — до 615 396 человек.