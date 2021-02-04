Собянин считает преждевременным разрешать массовые мероприятия в Москве

https://static.news.ru/photo/e7a5203e-66fc-11eb-8a88-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что массовые мероприятия в городе разрешать пока рано. Также не следует отменять домашний режим для пожилых москвичей и людей из групп риска.

Мы должны понимать, что нам рано открывать массовые мероприятия, нам рано открывать ограничения, связанные с пожилыми людьми, хронически больными людьми, — заявил Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Эпидемиологическая обстановка в столичном регионе постоянно улучшается. По словам мэра, заболеваемость находится на уровне сентябрьских показателей.

Собянин заявил, что снятие ограничений зависит от того, как будут соблюдаться меры санитарной безопасности. Он подчеркнул, что в первую очередь власти будут отменять меры, которые касаются экономики. Мэр подчеркнул, что от этого зависит состояние городского бюджета, развитие города, благополучие людей и психологическое состояние граждан.

Как писал NEWS.ru, за прошедшие сутки в Москве было выявлено 2095 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Накануне число заболевших в столице составило 1545 человек. За последние 24 часа из московских больниц были выписаны 5324 человека, скончались 67 пациентов. Всего с начала пандемии в Москве коронавирусом заразились 937 450 москвичей, переболели 835 168, не смогли победить болезнь 13 701 человек.