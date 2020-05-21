Собянин: с 27 мая в Москве будут действительны только столичные пропуска

https://static.news.ru/photo/bf3df5c0-9b83-11ea-a381-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Передвижение на московском транспорте с 27 мая 2020 года станет возможным при наличии только столичного цифрового пропуска, рассказал глава мегаполиса Сергей Собянин. Он добавил, что оформить документ могут жители других регионов уже с 21 мая.

В целях упрощения и создания одноканальной системы с 27 мая 2020 г. для передвижения по городу Москве будут действительны только московские цифровые пропуска, — говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Собянин подчеркнул обязательность ношения медицинских масок и перчаток в железнодорожном транспорте, на вокзалах и станциях Москвы.

По словам чиновника, после введения перчаточно-масочного режима в общественном транспорте столицы обязательность ношения средств защиты в поездах ставили под сомнение.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 5,1 млн человек, погибли свыше 330 тысяч, выздоровели более 2 млн. В России на 21 мая общее число инфицированных достигло 317 554, выздоровел 92 681, умерли 3099.

Ранее мэр Москвы рассказал о результатах тестирования на коронавирус в столице. По его словам, в настоящий момент ситуацию можно оценить как позитивную. Он отметил, что каждый день проводится около 50 тысяч анализов. В результате выявляемость достигает 2,5–3 тысяч, писал NEWS.ru.