Собянин: с 22 апреля нельзя пользоваться одноразовыми билетами на транспорт

https://static.news.ru/photo/240b26ae-8143-11ea-b133-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Использование одноразовых билетов на московском транспорте станет невозможным с 22 апреля, предупредил мэр Москвы Сергей Собянин.

Воспользоваться транспортом можно будет при наличии карт «Тройка», «Стрелка», месячного проездного билета или социальной карты москвича или жителя Подмосковья.

Повторяю — только электронные карты. Если их нет, надо заранее побеспокоиться об их приобретении. Время для этого есть, — написал Собянин в своём блоге.

Как сообщал NEWS.ru ранее, временные ограничения на передвижения, введённые на территории Москвы в связи с пандемией коронавирусной инфекции нового типа, продлеваются до 1 мая. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.