Собянин: рост заболеваемости COVID-19 не влияет на оказание медпомощи

https://static.news.ru/photo/33b2dee4-2c8d-11eb-b3e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Несмотря на рост заболеваемости коронавирусной инфекции в Москве, плановая медпомощь по другим показаниям оказывается в полном объёме. Об этом заявил мэр Сергей Собянин.

По загрузке коечного фонда — мы даже наблюдаем освобождение коек, что не мжет не радовать. Хотя цифры находятся на высоком уровне. <...> Отказов во внеплановой помощи нет, скорая помощь работает в нормальном режиме, — заявил Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Градоначальник оценил также заболеваемость коронавирусом среди учеников старших классов. Он заметил, что случаев заражения старшеклассников стало меньше. По его мнению, можно говорить о стабилизации ситуации.

Собянин отметил большую роль волонтёров, оказывающих всестороннюю помощь во время пандемии. Он подчеркнул, что очень важно восприятие проблемы в обществе и то, как москвичи настроены помогать друг другу.

Ранее, как писал NEWS.ru, Собянин положительно оценил эффект от ограничительных мер, введённых в Москве. Он констатировал, что они дают результаты.