Собянин: реальное число больных коронавирусом в Москве составляет 300 тысяч

https://static.news.ru/photo/95ee0686-9045-11ea-bb05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Реальное количество заражённых новым коронавирусом в столице составляет около 300 тысяч человек, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Реально больных в городе ещё больше. По скрининговым исследованиям их в районе 2-2,5% от всего населения Москвы, — сообщил он в эфире телеканала «Россия 24».

Собянин уточнил, что в пересчёте на цифре число заражённых составляет около 300 тысяч.

Как писал NEWS.ru, ранее мэр сообщил, что число выписанных из столичных больниц пациентов, переболевших коронавирусом, превысило за сутки количество госпитализированных людей с таким диагнозом. По его словам, уровень динамики госпитализации в Москве оценивается как стабильный.

За прошедшие сутки в Москве коронавирусом заболели 6703 человек. Жертвами инфекции стали 39 пациентов. Всего в Москве за всё время было зарегистрировано 92 676 случаев COVID-19. Излечились 9227 пациентов, умерли 905 заболевших.