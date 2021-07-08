Работу летних веранд в Москве без QR-кодов продлили до 1 августа

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому летние веранды в столице будут работать без системы QR-кодов до 1 августа. Об этом градоначальник написал в своём блоге.

Собянин признался, что с соответствующей просьбой к нему обратились представители общепита. Он решил пойти им навстречу.

Это решение поддержит и рестораны, и туристическую отрасль в целом, и просто москвичей, которые пока не успели завершить вакцинацию, — подчеркнул мэр столицы.

С 28 июня для посещения заведений общепита и массовых мероприятий численностью более 500 человек в Москве необходимо предъявить QR-код. Дептранс столицы рассказал, где и как можно проверить такой код.

Ранее сообщалось, что в ряде московских ресторанов из-за введения QR-кодов выручка упала вдвое. При этом кафе, работающие навынос или осуществляющие доставку блюд, наоборот, значительно повысили объёмы продаж.