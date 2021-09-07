Собянин оценил вероятность введения ограничений по коронавирусу в Москве

В ближайшее время власти Москвы не собираются вводить никаких ограничительных мер по коронавирусу. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Точно в ближайшее время мы <...> никаких ограничительных мер не собираемся вводить. Дальше будем смотреть. Мы максимально избегаем ограничительных мер, — пояснил градоначальник.

Он добавил, что Москва старается проходить все пики с минимальными ограничениями.

Мы всегда готовы к любой ситуации. И для города это очень важно: не просто что-то прогнозировать, то, что невозможно сейчас спрогнозировать, а именно быть готовыми к любому сценарию, — подчеркнул Собянин.

Ранее мэр столицы заявил, что необходимо приготовиться к любому развитию ситуации с COVID-19, в том числе и к возможным новым всплескам заражений. По словам Собянина, столичная система здравоохранения готова к любым вызовам. Во время предыдущих вспышек коронавируса москвичи не оставались без амбулаторной и стационарной помощи, отметил он.

Между тем за минувшие сутки в России было выявлено 17 425 заражений коронавирусом — это минимум с 22 июня. С начала пандемии — более 7 млн случаев. Из больниц по выздоровлении выписаны 17 243 пациента. Всего за время пандемии с болезнью справились более 6,3 млн россиян.

За последние сутки зафиксировано 795 летальных исходов. Общее их число на сегодняшний день — 188 785.

В Москве выявлено 1187 случаев заражения за сутки. Выздоровел 1441 житель мегаполиса и 45 скончались. Столица остаётся лидером по уровню заболеваемости в стране.