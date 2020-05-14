Собянин рассказал, сколько москвичей заразились COVID-19

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Люди со второй группой крови (А) более других рискуют заразиться коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом заявил заслуженный врач России Владимир Круглый.

Он отметил, что, согласно зарубежным данным, доля пациентов со второй группой крови среди заразившихся коронавирусом составила более 30%. При этом люди с этой группой крови чаще всего умирают. У людей...