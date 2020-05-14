Собянин рассказал, сколько москвичей заразились COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что число заражённых COVID-19 значительно выше 130 тысяч.
Градоначальник в интервью телеканалу «Россия 24» отметил, что московские специалисты ещё не выявили всех заболевших коронавирусной инфекцией.
Мы неоднократно говорили, что 130 тыс. выявленных людей, которые заражены коронавирусом. На самом деле их значительно больше, — отметил Собянин.
Как писал NEWS.ru, ранее Сергей Собянин сообщил, что жители столицы с 15 мая смогут сдать скрининг на антитела к коронавирусной инфекции. Кровь для тестирования можно будет сдать в 30 взрослых поликлиниках. Примерно 70 тыс. москвичей будут ежедневно получать приглашение на бесплатный анализ. Результаты скрининга будут подводиться каждый день. Данные будут публиковаться на портале mos.ru.
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