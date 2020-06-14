Собянин рассказал об условиях для снятия ограничений в Москве в июле

https://static.news.ru/photo/2d81dddc-ae06-11ea-b830-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Массовые мероприятия, свободное посещение кино и театров в столице могут быть разрешены уже в июле, но точные их даты зависят от дальнейшего развития ситуации с коронавирусом в городе, рассказал мэр Сергей Собянин.

И вообще все последующие разрешения будут связаны с тем, какая ситуация. Если будет ухудшаться, будем отодвигать эти сроки, если увидим, что она сохраняется, будем разрешать и всё больше возвращаться к нормальной жизни, — пообещал градоначальник в эфире канала «Россия 1».

На данный момент в Москве запрещены массовые культурные и спортивные мероприятия, ограничено посещение театров и кинотеатров, не ведётся плановый приём в стоматологических клиниках, не работают музеи, ограничен доступ к детским и спортивным площадкам. С 16 июня откроются музеи, выставочные залы, стоматологические клиники, зоопарки. С 23 июня возобновят работу фитнес-клубы и бассейны, а также будет разрешено свободное посещение объектов городской инфраструктуры (площадки, беседки, лавочки и так далее).

Как писал NEWS.ru ранее, музеи и павильоны ВДНХ откроют свои двери для посетителей с 16 июня. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. По её словам, на первом этапе в большей части выставочных залов ВДНХ одновременно смогут находиться от 10 до 15 человек.