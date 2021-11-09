Собянин рассказал об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве

Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства столицы/АГН

Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков рассказал о главных ошибках водителей в тёмное время суток и дал советы ночным автолюбителям. По его словам, в условиях плохой видимости ночью водителям транспортных средств нужно снижать скорость, а также не забывать следить за происходящим на краю правой полосы, пишут «Народные Новости».

За обочиной правой полосы нужно следить вдвое, а то и втрое внимательней, чем днём. На обочине может произойти много опасных ситуаций: транспорт, припаркованный близко или на полосе, причём он может...