Собянин рассказал об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве
Сергей Попов
Сергей Попов
14:52, 09 ноября 2021
Сергей СобянинФото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства столицы/АГН
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За неделю в Москве снизились заболеваемость и количество госпитализаций пациентов с COVID-19. Ситуация с коронавирусом в столице улучшается, дальнейшие шаги будут предприняты в конце этой недели, заявил мэр Сергей Собянин на заседании координационного совета при правительстве России по борьбе с инфекцией. Стенограмма заседания приводится на сайте кабмина.
Нерабочие дни прошли, с 8 числа приступили к нормальной работе. Ситуация в целом улучшается. На 15% снизилась выявляемость вновь заболевших и на 4% за неделю количество госпитализаций, — сказал градоначальник.
Собянин добавил, что в столице продолжается активная кампания по вакцинации населения. За последнюю неделю первым компонентом вакцины привились 100 тысяч жителей мегаполиса.
Эта неделя для нас, считаю, будет принципиальной. Посмотрим в конце недели на показатели и уже на основании анализа будем принимать решение по дальнейшим мерам, — отметил мэр.
Он выразил надежду на то, что ситуация будет более-менее стабильной.
Ранее в России в очередной раз обновился максимальный показатель смертности от коронавируса. За минувшие сутки в стране скончались 1211 человек. Всего с начала пандемии жертвами инфекции стали 249 215 россиян. За прошедшие 24 часа число заразившихся выросло на 39 160 человек. За время пандемии в России заболели более 8,8 млн человек. Общее количество выздоровевших на сегодняшний день превышает 7,6 млн россиян. Из них за последние сутки из больниц выписаны 32 036 человек. Под наблюдением медиков остаётся около 2 млн жителей России.