https://static.news.ru/photo/114b8066-2745-11ea-bbb7-fa163e074e61_660.jpg Сергей Собянин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что платные парковки в столице позволили сократить количество автомобилей в центре на 25--30%.

Это огромная часть всей транспортной стратегии. Без платных парковок в центре было бы просто не проехать. Когда мы ввели платные парковки, количество машин в центре столицы уменьшилось на 25--30%, — заявил мэр в эфире телеканала НТВ.

По его словам, парковочная система в Москве состоялась на 90%. Однако расширение зоны платных парковок глава города не рассматривает. Он отметил, что возможны лишь локальные решения.

Как ранее писал NEWS.ru, Собянин не планирует вводить платный въезд на территорию столицы.