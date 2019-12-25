Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что платные парковки в столице позволили сократить количество автомобилей в центре на 25--30%.
Это огромная часть всей транспортной стратегии. Без платных парковок в центре было бы просто не проехать. Когда мы ввели платные парковки, количество машин в центре столицы уменьшилось на 25--30%, — заявил мэр в эфире телеканала НТВ.
По его словам, парковочная система в Москве состоялась на 90%. Однако расширение зоны платных парковок глава города не рассматривает. Он отметил, что возможны лишь локальные решения.
Как ранее писал NEWS.ru, Собянин не планирует вводить платный въезд на территорию столицы.
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