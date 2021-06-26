Собянин рассказал о «зашкаливающих» антителах после ревакцинации

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что после введения повторной прививки его антитела «просто зашкаливают». Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 1».

Журналисты спросили градоначальника, как он перенёс ревакцинацию. Собянин ответил, что после введения новой прививки чувствовал небольшое недомогание. Однако сейчас он чувствует себя прекрасно.

Небольшое недомогание было чуть-чуть. Но зато теперь антитела просто зашкаливают, — подчеркнул Собянин.

Политик ревакцинировался «Спутником V». В первый раз он прошёл вакцинацию в мае 2020 года, за несколько недель до начала официального этапа тестирования препарата (клинические исследования начались в июне, а регистрацию медикамент прошёл только к августу).

В июне 2020 года Собянин говорил, что спустя год после прививки «титры начали падать».

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что повторную прививку от коронавируса в период подъёма заболеваемости нужно делать раз в полгода, при более спокойной ситуации — раз в год.