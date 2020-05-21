Собянин рассказал о загруженности коек для больных коронавирусом

https://static.news.ru/photo/c2a6cc50-9b7e-11ea-b6c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о лечении коронавируса. По его словам, в столице загружено около 16 тысяч коек для больных COVID-19.

Всего в городе подготовлено 24 тысячи коек. Таким образом, в больницах остаются свободными 20–30% мест.

Больницы начали постепенно разгружаться, действительно [сначала] были загружены на 100%, — добавил он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее NEWS.ru писал, что с 15 мая власти Москвы запустили программу по бесплатному тестированию на антитела к коронавирусу, но для сдачи анализа нужно приглашение. Эти приглашения рассылаются случайно выбранным горожанам. Таким образом выявляются три группы населения: пациенты с лёгкой или средней тяжестью коронавируса, переболевшие и бессимптомные носители.