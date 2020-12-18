Собянин рассказал о высокой эффективности вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/55486ba4-4165-11eb-8942-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Global Look Press

Российская вакцина от коронавируса демонстрирует высокую эффективность, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Российская вакцина показала свою большую, высокую эффективность, — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, даже пациенты, привитые российской вакциной, но позже заболевшие, переносят COVID-19 в лёгкой форме.

Также он заявил, что власти Москвы не планируют вводить жёсткие ограничения в связи с распространением коронавируса. Он отметил, что москвичам нужно беречь себя. Также политик попросил жителей города в преддверии Нового года проявить осторожность при посещении магазинов и торговых центров.

Накануне новогодних праздников московские власти усилят контроль за соблюдением ограничительных мер, введённых в связи с распространением коронавируса. Будут проводиться проверки соблюдения масочно-перчаточного режима и социальной дистанции в торговых центрах, магазинах, на рынках и ярмарках. Кроме того, дополнительные проверочные мероприятия запланированы на катках, в кафе, ресторанах и других развлекательных заведениях.

Сергей Собянин своим указом запретил работу развлекательных заведений в ночное время на период с 13 ноября по 15 января. Он также отметил, что в связи с эпидситуацией массовых новогодних гуляний не будет, и порекомендовал жителям столицы провести праздники в кругу семьи. В столице руководителям предприятий предписано перевести на удалёнку не менее 30% сотрудников. Подобные ограничения были введены ещё в ряде регионов. По данным соцопросов, 75% россиян поддерживают их. Они считают, что данные меры помогут снизить число заражений коронавирусом, писал NEWS.ru.