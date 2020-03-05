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В столице введён режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.

Об этом сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина. В публикации говорится, что ситуация с коронавирусом в городе относительно спокойная, и благодаря усилиям Федерального оперативного штаба, Роспотребнадзора и столичного правительства распространения заболевания удастся избежать.

В этих целях в городе вводится режим повышенной готовности для городских служб.

Будут усилены требования по проведению профилактических осмотров и контролю за гражданами, прибывающими из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции, — говорится на сайте мэра.

Ранее NEWS.ru писал о том, что свердловский Минздрав сообщил о первом случае заболевания коронавирусом в Екатеринбурге. Мужчина недавно вернулся из Италии. Он летел рядом с больным итальянцем.