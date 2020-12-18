Собянин рассказал о своём состоянии после прививки от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что после вакцинации от COVID-19 он не ощутил тяжёлых последствий.
Столичный градоначальник в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал, что прививался ещё тогда, когда российская вакцина проходила клинические испытания — в начале сентября. Мэр хотел «понять, насколько это эффективно».
Тяжёлых последствий я совершенно не ощутил, небольшая головная боль была утром. Прошло уже почти полгода, у меня хорошие титры, — сказал Собянин.
Мэр добавил, что, по данным медиков, повышенная температура после вакцинации может отмечаться у молодых людей, потому что их иммунитет реагируют на прививку особенно остро.
Как писал NEWS.ru, с понедельника, 21 декабря, в Москве откроют вакцинацию от COVID-19 для новых категорий граждан. Получить прививку смогут работники транспорта, энергетики, промышленности, а также сотрудники СМИ. По оценке московской мэрии, вакцинироваться смогут около миллиона человек из этих групп.
Первыми в очередь на вакцинацию в Москве были медицинские работники и сотрудники образовательных учреждений. Затем стало возможно получение прививки для сотрудников МФЦ, работников торговли, услуг и культуры. Мэр выражал надежду, что вакцинация для всех жителей Москвы станет доступна в ближайшие недели.