Собянин рассказал о своём состоянии после прививки от коронавируса

https://static.news.ru/photo/b15a07ea-4160-11eb-8f3a-fa163e074e61_660.jpg Сергей Собянин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что после вакцинации от COVID-19 он не ощутил тяжёлых последствий.

Столичный градоначальник в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал, что прививался ещё тогда, когда российская вакцина проходила клинические испытания — в начале сентября. Мэр хотел «понять, насколько это эффективно».

Тяжёлых последствий я совершенно не ощутил, небольшая головная боль была утром. Прошло уже почти полгода, у меня хорошие титры, — сказал Собянин.

Мэр добавил, что, по данным медиков, повышенная температура после вакцинации может отмечаться у молодых людей, потому что их иммунитет реагируют на прививку особенно остро.

Как писал NEWS.ru, с понедельника, 21 декабря, в Москве откроют вакцинацию от COVID-19 для новых категорий граждан. Получить прививку смогут работники транспорта, энергетики, промышленности, а также сотрудники СМИ. По оценке московской мэрии, вакцинироваться смогут около миллиона человек из этих групп.

Первыми в очередь на вакцинацию в Москве были медицинские работники и сотрудники образовательных учреждений. Затем стало возможно получение прививки для сотрудников МФЦ, работников торговли, услуг и культуры. Мэр выражал надежду, что вакцинация для всех жителей Москвы станет доступна в ближайшие недели.