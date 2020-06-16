Собянин рассказал о снятии оставшихся ограничений в Москве

https://static.news.ru/photo/13405d8c-afea-11ea-902a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин провёл встречу с представителями сферы общественного питания столицы. Он заявил участникам, что оставшиеся ограничения из-за коронавируса не снимут раньше середины июля.

По его словам, требуется переходный период, занимающий два месяца. Власти наблюдают за развитием событий, передаёт ТАСС.

Я думаю, что мы раньше середины июля оставшиеся ограничения не снимем точно. Это два месяца переходного периода, и мы смотрим, чтобы ничего не сорвалось у нас, — сказал градоначальник.

В мегаполисе из-за COVID-19 с 5 марта 2020 года объявили режим повышенной готовности. 29 марта граждан отправили на самоизоляцию. После чего закрылись почти все торговые точки, объекты общепита, спортивные залы, запретили гулять в парках. С середины мая мэрия постепенно начала снимать ограничения. Вернулись к работе промышленные предприятия и стройки, МФЦ. Ожила сфера услуг и торговля. С 9 июня отменили самоизоляцию и пропускной режим.

С 16 июня снова открылись летние веранды заведений общепита, музеи и выставочные залы, зоопарки, возобновляют плановый приём пациентов стоматологические клиники.

Посещение музеев и выставок возможно по электронным билетам. Наряду с индивидуальными экскурсиями разрешено и проведение групповых — при численности не более пяти человек и с соблюдением социальной дистанции.

Московский зоопарк возобновляет свою работу частично. Недоступны пока для посетителей внутренние помещения павильонов и экспозиций и детский зоопарк. Кроме того, запрещено пользование беседками и детскими площадками.

Стоматологические клиники возвращаются к плановому приёму пациентов. До настоящего момента из-за ограничительных мер они могли оказывать только экстренную помощь при острой боли.

Посещение спортивных мероприятий с 16 июня возможно при условии заполненности стадионов не более чем на 10%. По словам мэра столицы Сергея Собянина, полностью ограничения на посещение стадионов, театров и кинотеатров могут быть сняты в июле, если эпидситуация в городе продолжит улучшаться.

Ранее NEWS.ru писал, что, согласно данным Роспотребнадзора, циркуляция коронавируса в Москве снизилась в 20 раз по сравнению с серединой марта 2020 года. Показатель составляет менее 1%.

Россия занимает третью строчку по количеству заразившихся. На первом месте США — 2 114 026 человек, на втором Бразилия — 888 271. Также в первой десятке стран Великобритания, Испания, Италия, Индия, Франция, Перу и Иран. Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса в Лесото — 4 человека, при этом население африканского королевства чуть более 2 млн человек.