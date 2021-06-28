Собянин: мы имеем дело с очень смертельным штаммом

Ситуация с распространением COVID-19 в Москве крайне сложная, заявил мэр Сергей Собянин. По его словам, в течение прошлой недели побиты рекорды по количеству госпитализированных и умерших от коронавируса, сообщает РИА Новости.

Ещё раз повторю, что мы имеем дело с новым и более заразным штаммом, очень смертельным, — подчеркнул градоначальник.

Он отметил, что в результате введения новых ограничений жители столицы стали активнее записываться на вакцинацию — до 86 тысяч в сутки. Собянин призвал москвичей беречь себя и привиться от коронавируса при первой же возможности.

За последние сутки в столице выявлено 7246 новых случаев заражения коронавирусом. выздоровели 4433 человека и 124 скончались. Всего с начала пандемии заразились более 1,3 млн жителей столицы. Из них вылечились 1,1 млн и 22 210 умерли. Как отмечалось ранее, большинство москвичей заражаются индийским штаммом коронавируса.

В Москве 28 июня вступили в силу новые правила, согласно которым посещение ресторанов и кафе, а также мероприятий с численностью участников свыше 500 человек возможно только по QR-коду. Его могут получить прошедшие процедуру вакцинации, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев или имеющие отрицательный ПЦР-тест, срок действия которого составляет три дня.