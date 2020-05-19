Собянин: Москва избежала худшего сценария пандемии

https://static.news.ru/photo/62d22d84-99e8-11ea-9a4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва избежала самого страшного сценария эпидемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), рассказал глава мегаполиса Сергей Собянин.

Градоначальник добавил, что ношение масок и перчаток на улицах лишь рекомендовано. Обязательным оно является только в помещениях и на транспорте, рассказал чиновник в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что введённые с пандемией коронавируса ограничения для граждан и организаций надолго сохранятся в российской столице. По его словам, в столице 18 тысяч пациентов с COVID-19 остаются в тяжёлом состоянии.

По состоянию на 19 мая 2020 года в России официально зарегистрировано около 300 тысяч заболевших, скончались более 2,8 тысячи пациентов, около 76,1 тысячи выписаны из больниц.

В целом в мире зафиксировано почти 4,9 млн случаев заражений, умерли свыше 320,2 тысячи человек, выздоровели более 1,9 млн.

Как ранее писал NEWS.ru, Собянин заявил, что москвичам разрешат прогулки и занятия спортом на улице при значительном сокращении суточного прироста заражённых коронавирусом.

По его словам, послабления возможны, когда в столице каждые сутки будут выявляться «десятки и сотни» заболевших, а не тысячи.