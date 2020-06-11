Собянин рассказал о поступлениях новых препаратов от COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в больничные сети поступают новые препараты от COVID-19.
По его словам, в РФ и в других странах идёт активная работа над созданием вакцины от коронавируса. Но важно не только создать вакцину, но и наладить её производство.
Чтобы нарастить объем, потребуется время. Коллеги уже говорят, что первые партии могут появиться в августе-сентябре-октябре, но массовое вакцинирование возможно только ближе к Новому году. Но надеюсь, что это будет раньше, — отметил градоначальник в эфире телеканала «Россия 24».
Он считает, что вакцина появится в ближайшее время.
Число выздоровевших от этой инфекции на данный момент в РФ составляет 261 150 человек, скончались от COVID-19 6532 пациента.
Как писал NEWS.ru, клинические испытания препарата «Левилимаб» российской компании «Биокад» от коронавирусной инфекции пройдут в 11 медицинских центрах. Отмечается, что лекарство действует положительно на пациентов со средней и тяжёлой формами COVID-19.
Изначально этот препарат был разработан для лечения ревматоидного артрита. Однако «Левилимаб» доказал свою эффективность в рамках первой и второй фаз клинического исследования. Для подтверждения его эффективности против COVID-19 необходимо провести третью фазу.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен