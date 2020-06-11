Собянин рассказал о поступлениях новых препаратов от COVID-19

https://static.news.ru/photo/c828d1c4-ac0d-11ea-9c0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в больничные сети поступают новые препараты от COVID-19.

По его словам, в РФ и в других странах идёт активная работа над созданием вакцины от коронавируса. Но важно не только создать вакцину, но и наладить её производство.

Чтобы нарастить объем, потребуется время. Коллеги уже говорят, что первые партии могут появиться в августе-сентябре-октябре, но массовое вакцинирование возможно только ближе к Новому году. Но надеюсь, что это будет раньше, — отметил градоначальник в эфире телеканала «Россия 24».

Он считает, что вакцина появится в ближайшее время.

Число выздоровевших от этой инфекции на данный момент в РФ составляет 261 150 человек, скончались от COVID-19 6532 пациента.

Как писал NEWS.ru, клинические испытания препарата «Левилимаб» российской компании «Биокад» от коронавирусной инфекции пройдут в 11 медицинских центрах. Отмечается, что лекарство действует положительно на пациентов со средней и тяжёлой формами COVID-19.

Изначально этот препарат был разработан для лечения ревматоидного артрита. Однако «Левилимаб» доказал свою эффективность в рамках первой и второй фаз клинического исследования. Для подтверждения его эффективности против COVID-19 необходимо провести третью фазу.