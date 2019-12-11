https://static.news.ru/photo/a74fdacc-1c4a-11ea-be95-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что реализация проекта по созданию Московского центрального диаметра (МЦД) до Зеленограда может занять два-три года.

Это важнейший проект, думаю, нам понадобится два-три года для его реализации, — рассказал градоначальник в эфире телеканала «ТВ Центр».

По его словам, этот проект достаточно сложный, так как Зеленоград — самая дальняя точка столицы. При этом он отметил, что большое количество людей заинтересованы в улучшении инфраструктуры.

Ранее NEWS.ru сообщал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что число вагонов в электричках Московских центральных диаметров (МЦД) решено увеличить из-за большого количества пассажиров.