Собянин рассказал о подведении первых итогов тестов на антитела к COVID-19

https://static.news.ru/photo/2ff56678-9b7e-11ea-a2fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что инфекционисты 22 мая должны подвести первые итоги тестирования жителей столицы на антитела к коронавирус.

По его словам, анализы помогают выявлять не только переболевших COVID-19 людей, но и пациентов с активным течением заболевания. В настоящий момент им проводят повторные тесты на коронавирус и выписывают лекарства для лечения.

Я думаю, что уже завтра инфекционисты, ученые, врачи подведут итоги первого транша вот таких скрининговых исследований, — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее NEWS.ru писал, что с 15 мая власти Москвы запустили программу по бесплатному тестированию на антитела к коронавирусу, но для сдачи анализа нужно приглашение. Эти приглашения рассылаются случайно выбранным горожанам. Таким образом выявляются три группы населения: пациенты с лёгкой или средней тяжестью коронавируса, переболевшие и бессимптомные носители.