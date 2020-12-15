Собянин рассказал о десятках тысяч спасённых жизней

https://static.news.ru/photo/132a17ca-3f87-11eb-bcdd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Непопулярные решения, за которые критиковали московские власти, в экстренной ситуации спасли десятки тысяч жизней в условиях пандемии. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, выступая с отчётом перед депутатами городской думы.

Градоначальник отметил, что главной мерой поддержки предпринимательства являются не бюджетные вливания и льготы, а возможность работать без карантинных ограничений и масштабных локдаунов.

Можно было бы закрыть всю деятельность в городе, и эпидемия резко, наверное, пошла бы на спад. Но какова была бы цена — миллионы безработных, обнищание людей и разорение предприятий. Поэтому мы воздерживаемся от таких радикальных мер, как говорится, до последнего. При этом мобилизуя максимально всю систему здравоохранений, — цитирует Собянина РИА Новости.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что на новогодние праздники в столице не будут проводиться традиционные праздничные мероприятия, в том числе фестиваль «Путешествие в Рождество». Городские власти также ограничили работу кафе и ресторанов в ночное время (с 23:00 до 06:00) и запретили организацию мероприятий со зрителями, в том числе выставки. При этом мэр пообещал, что полностью лишать москвичей новогоднего настроения власти не будут.

Как писал NEWS.ru, власти Москвы готовы ужесточить ограничительные меры в городе для сдерживания коронавируса только в том случае, если система здравоохранения не будет справляться с притоком новых пациентов, заявил Сергей Собянин. При этом он отметил, что у Москвы ещё остаётся «большой запас прочности» в борьбе с пандемией коронавируса.