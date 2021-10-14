Собянин рассказал, кого будут штрафовать за нарушение тишины

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу ТВЦ заявил, что власти города будут штрафовать злостных автонарушителей, который носятся «как ошалевший бык». Речь идёт о водителях, которые преднамеренно ухудшают технические характеристики своего транспорта по части шумоподавления.

Когда они убирают глушители, специально его настраивают, чтобы он ревел как ошалевший бык и носятся на этом мотоцикле с утра до вечера по спальным районам. С этим хамством, конечно, надо разбираться, — рассказал Собянин.

Он уточнил, что отклонение на 5% от нормы не является нарушением. По словам Собянина, речь о многократном превышении норм шума. Глава администрации города назвал таких людей «хулиганами».

Ранее стало известно, что власти хотят ужесточить наказание для нетрезвых водителей. Поручение ведомствам разработать введение уголовной ответственности для пьяных водителей и пожизненного лишения прав отдал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. При этом отмечается, что лишение прав коснётся всех видов транспорта.

До начала следующего месяца МВД, Минюст и Минздрав должны представить свои предложения по введению уголовной ответственности водителей, оказавшихся за рулём в пьяном виде повторно.