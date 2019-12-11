https://static.news.ru/photo/29ce8c64-1c4b-11ea-99ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «ТВ Центр» рассказал, какое желание на 2020 год он загадает в новогоднюю ночь.

Мне бы хотелось, чтобы в следующем году у нас в Москве происходило как можно больше положительных событий, больше позитивных эмоций. Чтобы у нас всё получалось, и чтобы наш город развивался, — заявил Собянин.

Также мэр пожелал всем москвичам успехов и удачи в предстоящем 2020 году.

Как ранее писал NEWS.ru, Сергей Собянин сообщил, что реализация проекта по созданию Московского центрального диаметра (МЦД) до Зеленограда может занять два-три года.