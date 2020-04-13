Собянин рассказал, что система спецпропусков подверглась DDoS-атакам

https://static.news.ru/photo/72549498-7d93-11ea-a709-fa163e074e61_660.jpg Сергей Собянин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на электронную систему по выдаче спецпропусков в столице совершаются DDoS-атаки.

Работа по введению спецпропусков в Москве идёт непросто, совершаются беспрецедентные DDoS-атаки, — об этом заявил Сергей Собянин, сообщает РИА Новости.

NEWS.ru писал, что в настоящий момент около 780 тысяч цифровых пропусков оформили жители столицы для продвижения по городу. Разрешения для поездок по территории Москвы и Московской области понадобятся местным жителям с 15 апреля. Система по получению пропусков носит заявительный характер. При обнаружении недостоверных сведений пропуска будут аннулированы.

В департаменте информационных технологий столицы заявили, что девять из десяти сообщений, поступивших на короткий номер 7377 для оформления пропусков, содержали некорректный текст.