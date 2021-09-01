Собянин распорядился сделать наземные пересадки бесплатными для москвичей

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился сделать все пересадки, совершенные на наземном общественном транспорте в течение 90 минут с начала поездки, бесплатными для жителей столицы. Об этом стало известно из публикации на официальном сайте мэра Москвы.

С сегодняшнего дня, 1 сентября 2021 г., пересадка между автобусами, электробусами и трамваями разных маршрутов будет бесплатной в течение 90 минут с начала поездки, — говорится в официальном заявлении.

Собянин добавил, что нововведение позволит 500 тысячам пассажиров ежедневно экономить деньги, а регулярным пользователям столичного наземного общественного транспорта новый указ сохранит до 11 тысяч рублей в год. По заявлению Собянина, соответствующий указ также привлечёт новых пассажиров, которые теперь смогут выбирать более быстрый маршрут не в ущерб финансовой составляющей. Московский транспорт, по его словам, уже готов к нововведениям.

Чтобы воспользоваться новой системой пересадок необходимо привязать карту «Тройка» к личному кабинету пассажира в приложении «Метро Москвы» или на сайте Московского метрополитена, после этого функция станет доступна в течении 12 часов.

Ранее кандидат в Госдуму РФ объяснил, почему пересадки на наземном транспорте Москвы должны быть бесплатными.