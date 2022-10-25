Собянин раскрыл детали социальной поддержки семей мобилизованных

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Социальная поддержка семей мобилизованных россиян будет вестись всеми регионами системным образом, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Большая часть субъектов уже приняла меры по поддержке граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, отметил глава города на заседании координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ. Собянин наделен полномочиями координировать выработку мер безопасности на территории различных российских регионов, передает ТАСС.

Пожалуй, самое важное — это социальная поддержка семей мобилизованных. Речь идет об адресной поддержке. Это материальная, юридическая, психологическая помощь, устройство детей в детские сады и школы, а также при необходимости поиск работы и повышение квалификации жен призванных по мобилизации, — сказал столичный мэр.

Собянин добавил, что работа будет системно вестись как с субъектами РФ, так и с кабинетом министров. По его словам, большинство регионов уже либо приняли указанные меры, либо принимают их.

Ранее Собянин сообщил, что специалисты столичного Центра поддержки оказали помощь 6,5 тысячи родственников мобилизованных, попросивших о содействии.

По его словам, реальная помощь оказана по 95% запросов, многие из них исполняются в тот же день.