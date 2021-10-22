Собянин: QR-коды в театры Москвы вводят на длительную перспективу

QR-коды в московских театрах и музеях вводятся не на период выходных, а на длительную перспективу, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, вход по QR-кодам можно ввести в 90% таких учреждений.

Мы вводим QR-коды не на период вот этих нерабочих дней, а на постоянную, на длительную перспективу. Это другая мера, она уже не связана с выходными, нерабочими днями, — подчеркнул градоначальник.

Он отметил, что культурная отрасль — нишевая и финансируется из федерального и региональных бюджетов, а 90% из этих учреждений — государственные. Поэтому при падении доходов государство поддерживает организации, чтобы зарплаты не пострадали.

Эта такая отрасль, где можно посмотреть, как это будет работать без ущерба для доходов граждан, — заключил он.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил в столице нерабочими дни с 28 октября по 7 ноября. В этот период в Москве закроются непродовольственные магазины, предприятия сферы услуг, салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны. Кафе и рестораны смогут работать только навынос. Приостанавливается также приём граждан в центрах «Мои документы» и представительствах органов власти. Предоставление государственных услуг в электронном виде полностью сохранится. Открытыми останутся продуктовые магазины и аптеки, также не будет ограничена продажа товаров с доставкой.

QR-коды вводятся в театрах и музеях. На транспорте такие меры вводить не планируется.