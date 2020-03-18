https://static.news.ru/photo/f249bd7a-6909-11ea-aa0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям. Он призвал перевести сотрудников на удалённую работу. Причиной такого решения стала вспышка коронавируса.

По словам градоначальника, многие общественные учреждения в столице приостановили свою работу. С 21 марта 2020 года будут прекращены занятия в школах.

В сложившихся обстоятельствах обращаюсь с просьбой ко всем работодателям города Москвы последовать их примеру и по возможности перевести часть ваших работников на работу из дома. Особенно это касается женщин, дети которых в ближайшие недели не будут ходить в школу, — заявил мэр.

Он также добавил, что перевод работников на удалённую работу станет огромным вкладом в борьбу с пандемией. Собянин рассчитывает временно сократить число офисных сотрудников на 15–30%.

NEWS.ru сообщал, что Вооружённые силы России сформировали запас необходимых лекарственных препаратов и масок для защиты от коронавируса.