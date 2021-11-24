Собянин призвал сократить число мигрантов среди коммунальщиков

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал сократить в коммунальной сфере количество мигрантов, занятых черновыми работами. По его словам, резерв в столице для этого существует. Он также отметил, что на крупных предприятиях ЖКХ иностранных работников практически нет, пишет РИА Новости.

Ведь у нас в крупных городских коммунальных предприятиях мигрантов практически нет. Они остались на уровне жилищных ГБУшек, где много дворницкого труда, чернового и низкооплачиваемого. Но и там, мне кажется, есть резерв, куда подвигаться, — сказал градоначальник.

Ранее мэр Москвы заявил, что количество мигрантов на столичных стройках снизилось более чем в два раза. При этом объём жилищного строительства вырос почти вдвое по сравнению с уровнем пятилетней давности.

По мнению Собянина, в Москве необходимо уменьшить число мигрантов, занятых на строительстве домов по программе реновации. Он считает, что для этих работ следует подбирать более квалифицированных специалистов, повышать им зарплаты, одновременно наращивая производительность труда и механизацию строительства.

Он также пояснил, что столичные власти уже давно реализуют программу постепенного вытеснения мигрантов и замещения их на ключевых городских проектах специалистами из Москвы или других российских регионов. По его словам, они обладают более высоким уровнем квалификации.