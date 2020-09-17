Собянин призвал работодателей продлить режим дистанционной работы

https://static.news.ru/photo/edf67ca4-f8fb-11ea-98b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал руководителям предприятий по возможности продлить своим сотрудникам режим дистанционной работы.

Об этом сообщает издание «Подъём» в своём Telegram-канале. По его данным, также градоначальник попросил пожилых людей минимизировать контакты с другими людьми, чтобы снизить риски заражения коронавирусом.

Рост числа инфицированных COVID-19 в столице в последние дни Собянин объяснил увеличением объёмов тестирования на заболевание. В свою очередь, рост числа проводимых тестов связана с тем, что многие сейчас возвращаются из отпусков, передаёт ТАСС.

Если мы говорим о росте количества выявляемых больных коронавирусом, то, в первую очередь, это обусловлено большим количеством тестов, — заявил мэр в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее NEWS.ru писал о том, что Москва готова к любым негативным сценариям развития коронавируса, в столице есть все необходимые лекарства и технологии. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.