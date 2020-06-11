Собянин призвал пока не пользоваться детскими площадками

Мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал пока не пользоваться городскими детскими площадками.
По его словам, их могут открыть 23 июня, если будет позволять эпидемиологическая ситуация. В случае, если это произойдёт, на объектах будет повышен уровень дезинфекции. Об этом градоначальник
Сегодня пока я бы не рекомендовал ими пользоваться, они реально закрыты и запрещены к пользованию, — сказал он.
Ранее NEWS.ru писал о том, что мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал жителям столицы оставаться дома во время празднования Дня России 12 июня и в день проведения парада Победы 24 июня. По его словам, массовые мероприятия в городе всё ещё запрещены.
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