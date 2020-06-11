Собянин призвал пока не пользоваться детскими площадками

https://static.news.ru/photo/c97890b6-abfc-11ea-8ee8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал пока не пользоваться городскими детскими площадками.

По его словам, их могут открыть 23 июня, если будет позволять эпидемиологическая ситуация. В случае, если это произойдёт, на объектах будет повышен уровень дезинфекции. Об этом градоначальник заявил в эфире телеканала «Россия 24», отвечая на соответствующий вопрос.

Сегодня пока я бы не рекомендовал ими пользоваться, они реально закрыты и запрещены к пользованию, — сказал он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал жителям столицы оставаться дома во время празднования Дня России 12 июня и в день проведения парада Победы 24 июня. По его словам, массовые мероприятия в городе всё ещё запрещены.