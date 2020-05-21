Собянин обязал руководителей максимально сохранить удалёнку в Москве

https://static.news.ru/photo/80c8b6e4-9b84-11ea-97ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lisa Ducret/dpa/Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал руководителей организаций столицы максимально сохранять сотрудников на дистанционном режиме работы. Об этом он написал на своём персональном сайте.

Возвращать работников в офисы в полном объёме ещё слишком рано. Поэтому все городские организации обязаны сохранять максимальную долю сотрудников, работающих в дистанционном режиме, — сообщил градоначальник.

Он также пояснил правила ношения масок и перчаток. Их необходимо использовать не только в поездах, но также на вокзалах, станциях, платформах и других объектах железнодорожного транспорта.

Ранее из-за пандемии коронавируса многие предприятия в России отправили сотрудников работать дистанционно — из дома. Кроме того, во время обращения к гражданам президент страны Владимир Путин объявил в стране нерабочие дни.

Политик объявил о завершении периода нерабочих дней 12 мая 2020 года. Однако в Москве режим самоизоляции был продлён до 31 мая, писал NEWS.ru.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 5,1 млн человек, погибли свыше 330 тысяч, выздоровели более 2 млн. В России на 21 мая общее число инфицированных достигло 317 554, выздоровел 92 681, умерли 3099.