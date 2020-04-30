Собянин призвал не заниматься самолечением при COVID-19

https://static.news.ru/photo/fb4fa458-8b09-11ea-a2b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Люди, которые заболели коронавирусом, не должны заниматься самолечением. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы сразу же обращаться к врачам.

Я просто всех прошу не заниматься самолечением. Потому что у нас 2/3 смертей сегодня — люди, которые занимались самолечением, — рассказал градоначалник в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, граждане, занимавшиеся самолечением, довели себя до тяжелейшего состояния и попали потом в реанимацию.

Ранее Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве. Он считает, что столица вышла на какой-то порог заболеваемости, а дальше будет идти только спад. По его словам, в столичных больницах находятся 17 тысяч пациентов с подтверждённым коронавирусом. Собянин подчеркнул, что впереди ждут ещё «очень большие испытания», писал NEWS.ru.

В России зарегистрировано 106 498 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1073 летальных исхода, выздоровели 11 619 человек.