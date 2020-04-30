Собянин призвал не заниматься самолечением при COVID-19

Люди, которые заболели коронавирусом, не должны заниматься самолечением. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы сразу же обращаться к врачам.
Я просто всех прошу не заниматься самолечением. Потому что у нас 2/3 смертей сегодня — люди, которые занимались самолечением, — рассказал градоначалник в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, граждане, занимавшиеся самолечением, довели себя до тяжелейшего состояния и попали потом в реанимацию.
Ранее Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве. Он считает, что столица вышла на какой-то порог заболеваемости, а дальше будет идти только спад. По его словам, в столичных больницах находятся 17 тысяч пациентов с подтверждённым коронавирусом. Собянин подчеркнул, что впереди ждут ещё «очень большие испытания», писал NEWS.ru.
В России зарегистрировано 106 498 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1073 летальных исхода, выздоровели 11 619 человек.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен