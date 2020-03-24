https://static.news.ru/photo/0809f8b2-6dda-11ea-987c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о грядущих сложностях из-за распространения коронавируса. По его словам, власти регионов должны быть готовы к проблемам.

Мне кажется, всем нашим коллегам в регионах нужно готовиться к сложным вызовам, к сложным проблемам. Минуют эти проблемы — ну и слава богу. Но надо готовиться, — приводит его слова ТАСС.

Заявление Собянина прозвучало в рамках совещания в Коммунарке, куда президент Владимир Путин приезжал осмотреть клинику для больных коронавирусом.

Как писал NEWS.ru, к 24 марта коронавирусную инфекцию в России выявили у 495 человек, из которых 22 уже выздоровели и выписались. В столице и многих региональных центрах запрещены массовые мероприятия, временно закрыты образовательные и досуговые учреждения.