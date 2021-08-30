Собянин призвал быть готовыми к новым вспышкам коронавируса

Необходимо приготовиться к любому развитию ситуации с COVID-19, в том числе и возможным новым всплеском заражений. К этому призвал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Сегодня никто не может сказать о следующих пиках заболеваемости, о росте, когда это возникнет. Мне кажется, сейчас гаданием не нужно заниматься, надо быть просто готовыми к любым сценариям, — сказал он.

По словам градоначальника, столичная система здравоохранения готова к любым вызовам. Во время предыдущих вспышек коронавируса москвичи не оставались без амбулаторной и стационарной помощи, отметил он.

По данным федерального оперштаба по борьбе с инфекцией на 30 августа, в Москве выявлено 1424 новых случая заражения. За последние сутки из столичных больниц выписаны 1839 человек, 50 пациентов скончались. Москва продолжает занимать лидирующее место по суточной заболеваемости коронавирусом в стране.

Ранее Собянин охарактеризовал текущую ситуацию с COVID в столице как одну из лучших среди регионов России. При этом он отметил, что инфекция продолжает угрожать жизни людей, поэтому «максимально надо быть аккуратными».