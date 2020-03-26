https://static.news.ru/photo/0bd6c274-6ec3-11ea-b7fd-fa163e074e61_660.jpg Сергей Собянин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московские власти задействовали городскую систему слежения, чтобы контролировать граждан, оказавшихся на самоизоляции после возвращения из-за границы, заявил мэр Сергей Собянин.

Мы выясняем их мобильные телефоны, адреса, фотографии для того, чтобы смотреть с помощью системы распознавания лиц, насколько они соблюдают режим, — цитирует градоначальника ТАСС.

Собянин, также возглавляющий рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом, рассказал, что власти регионов обмениваются данными о перемещениях граждан, вернувшихся из других стран.

Как писал NEWS.ru, число заражённых коронавирусом в России достигло 658 человек, увеличившись на 163 за минувшие сутки. Погибла одна заразившаяся москвичка, но медики объяснили смерть хроническими заболеваниями пациентки — официально в России никто не погиб от вируса COVID-19, унёсшего жизни 19 тысяч человек в других странах.