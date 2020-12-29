Собянин: привитые от COVID-19 москвичи смогут вернуться к нормальной жизни

https://static.news.ru/photo/e3ca4cf4-49ed-11eb-a064-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Москвичи, поставившие вакцину от коронавируса, смогут вернуться к нормальной жизни, заявил мэр города Сергей Собянин.

По его словам, прививка от COVID-19 снижает риск человека заболеть, а также мешает ему стать источником заражения для других.

Люди, прошедшие вакцинацию, должны получить возможность постепенно возвращаться к обычной жизни, — написал он на своём сайте.

Градоначальник отметил, что вопрос об освобождении от ограничений после вакцинации важен. В качестве первого шага в этом направлении столичные власти приняли решение разрешить студентам старше 18 лет и людям, страдающим хроническими заболеваниями, пользоваться льготным проездом в общественном транспорте.

Принадлежащие им социальные карты будут автоматически разблокированы через 14 дней после получения второго компонента вакцины, — добавил он.

Также он сообщил, что каникулы для московских школьников продлеваются до 17 января 2021 года. Подведомственные московской мэрии колледжи, спортшколы и учреждения дополнительного образования также уходят на длинные каникулы. Кроме того, власти города рекомендовали негосударственным учреждениям принять аналогичное решение. В период каникул занятий не будет даже дистанционно.

Ранее NEWS.ru писал, что лица, прошедшие вакцинацию от коронавирусной инфекции, в январе смогут получить паспорт вакцинированного через портал госуслуг.