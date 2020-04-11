Собянин приостановил все работы по благоустройству Москвы

https://static.news.ru/photo/76a18d0e-7b71-11ea-b017-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков заявил, что с полуночи 11 апреля в городе временно приостановлены все работы по благоустройству. По его словам, соответствующее указание дал мэр Сергей Собянин.

Бирюков отметил, что речь идёт о работах, которые проводились как собственными силами служб комплекса городского хозяйства, так и подрядчиков, сообщает ТАСС.

Исключением станут лишь аварийные работы и работы, связанные с обеспечением жизнедеятельности Москвы. Сроки возобновления работ не названы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что работа практически всех предприятий приостанавливается в Москве с 13 по 19 апреля. Ограничение не касается органов государственной власти, медицинских организаций, предприятий пищевой и медицинской промышленности, производителей средств индивидуальной защиты, а также ключевых предприятий «оборонки», космоса, атомной промышленности и критически важной инфраструктуры.